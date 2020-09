Arnold Schwarzenegger heeft hoofdrol te pakken in spionnenserie

De show draait om de avonturen van een spion, gespeeld door Schwarzenegger. 'Arnie' is naast hoofdrolspeler tevens een van de uitvoerend producenten. De details rondom het project zijn nog wat vaag. Arnold heeft een dochter in de show, maar wie die rol op zich neemt is nog niet bekend. Ook is de naam van de serie nog onduidelijk. Naar verluidt worden er afleveringen van een uur gemaakt, maar ook daarover is nog geen uitsluitsel gegeven.

Het is voor het eerst dat Schwarzenegger een televisieproject aangaat, nadat hij jarenlang furore maakte als filmster.