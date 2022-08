Frontman Limp Bizkit Fred Durst voor vierde keer getrouwd

De 51-jarige Durst is in Los Angeles in het huwelijk getreden met Arles. Wanneer dat is gebeurd, is niet duidelijk. De twee hebben in ieder geval al zeker enkele maanden een relatie. In mei danste Arles samen met Durst op het podium tijdens een optreden in Pennsylvania.

Dursts laatste huwelijk, met de Oekraïense Kseniya Beryazina, eindigde in 2019 na zes jaar. Daarvoor was de zanger enkele maanden getrouwd met Esther Nazarov. Ook had hij eerder ja gezegd tegen Rachel Tergesen, de moeder van zijn inmiddels 22-jarige dochter. Samen met een andere vrouw heeft Durst ook nog een zoon.

Vorige maand moest Limp Bizkit nog zijn Europese tournee afzeggen vanwege de gezondheid van Durst. Wat er precies aan de hand was, werd niet duidelijk. Durst meldde dat hij vanwege "routine-onderzoek" niet kon optreden.