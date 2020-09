Rapper Sjors over BN’ers: ’Hallo, wees niet egoïstisch’

„A.u.b. Corona Maatregelen Na Leven A.u b”, schrijft de rapper, die zelf in februari schoon werd verklaard van teelbalkanker. „Delen is toegestaan Yo Yo Yo.”

In de video roept hij zijn volgers op om gewoon thuis te blijven en afstand van elkaar te houden. „Lieve, lieve mensen, hallo. Corona, hallo. Anderhalf, hallo. Ben niet egoïstisch, maar blijf gewoon thuis. Blijf gewoon op anderhalf. Ga niet aan je eigen denken, denk aan de economie, lieve mensen. Wij met z’n allen moeten het gewoon voor elkaar krijgen, tot het vaccin er is. Dus denk na, voordat je een stap doet”, aldus Sjors. „Yeah, let’s go, deze video is namens rapper Sjors. Iedereen succes.”

Zijn volgers zijn niet allemaal te spreken over de video. Naast enkele reacties met bijval, krijgt hij vooral kritiek. Zo denken veel mensen dat hij betaald heeft gekregen voor het opnemen van de video en benoemen sommigen het feit dat hij recent nog op de foto ging met groepen fans.