Sharon Osbourne: ’Ik ben weer thuis en het gaat goed’

„Ik ben weer thuis en het gaat goed”, schrijft Osbourne bij een foto van een grote kerstboom, met daarvoor haar hond Elvis. Ze bedankt iedereen die haar heeft gesteund.

TMZ meldde zaterdag dat de 70-jarige Osbourne vrijdag in het ziekenhuis was opgenomen na een „medisch noodgeval.” Haar zoon Jack deelde zondag dat de televisiepersoonlijkheid weer thuis was, maar vertelde niet wat er precies met zijn moeder was gebeurd. „Ik laat het aan haar over om hierover te vertellen als ze er klaar voor is.”