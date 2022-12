Nederlandse muziek scoort in Top 2000

Stemmers voor de NPO Radio 2 Top 2000 grijpen het stoppen van De Dijk aan om de popgroep te eren in de lijst der lijsten: alle noteringen stijgen ten opzichte van vorig jaar. Hoogst genoteerde nummer van de Amsterdamse band is Niemand in de stad op 155. „Een hele eer”, reageerde zanger Huub van der Lubbe.

De Dijk staat dit jaar vijftien keer in de Top 2000; door de terugkeer van Laat het vanavond gebeuren één notering meer dan vorig jaar. Grootste stijger is Mijn van straat geredde roos dat 423 plaatsen wint en op 1496 staat. Als Ze Er Niet Is staat op 212. „Dat is geweldig. Een enorme blijk van waardering voor onze muziek”, zei Van der Lubbe in de uitzending van Annemiekes A-lunch.

Schandaal

Marco Borsato scoort ondanks het The voice of Holland-schandaal waarin hij is verwikkeld nog altijd goed in de NPO Radio 2 Top 2000. De zanger staat dit jaar met negen nummers in de ’lijst der lijsten’. De liedjes zijn wel gedaald in de lijst. Dochters is op 513 de hoogste genoteerde single van Borsato. 2009 was het topjaar van Borsato, met 19 noteringen, gevolgd door 2015 met 18 hits.

Andere Nederlandse artiesten die dit jaar negatief in het nieuws kwamen, zoals Lil Kleine, Ali B en Glennis Grace, stonden al langer niet meer in de Top 2000 of haalden de lijst nooit.

De gehele NPO Radio 2 Top 2000 is vanmiddag bekendgemaakt in het Top 2000 café in Beeld en Geluid op het Hilversumse Mediapark. Leave the door open van Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) stijgt de meeste plaatsen: van 1854 naar 411. My hero van Foo Fighters (in maart overleed drummer Taylor Hawkins) maakt ook een flinke sprong: op 457, dat is 1420 plekken hoger dan vorig jaar.

Goud van Suzan & Freek klimt 1303 plekken en staat op 449. Een opvallende stijger is Running up that hill van Kate Bush uit 1985, opnieuw een hit door de Netflix-serie Stranger things. Het nummer staat dit jaar op 53; een winst van 523 posities.