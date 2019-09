Miljardair Kylie Jenner geeft 750.000 dollar weg

In de talkshow van Ellen DeGeneres verraste de 22-jarige miljardair de Amerikaanse instelling Nest of Love met meerdere cheques. In de uitzending waren de oprichter en meerdere leden van de organisatie te gast. Kylie gaf Nest of Love, de oprichter en meerdere leden een cheque. Ook kregen alle vrouwen een setje met make-up van haar cosmeticalijn.„Jullie ontvangen dit voor het geweldige werk dat jullie doen”, motiveerde Kylie haar donatie. „Jullie zijn zo fantastisch.”

Wellicht heeft de Jenner-telg en miljardair het geld ook zo weer terugverdient: vandaag werd ook bekend dat zij voor Playboy uit de kleren gaat.

