Britney Spears haalt opnieuw uit: mijn moeder sloeg me

Britney blikt terug op een moment van vijftien jaar geleden, nadat de zangeres een avondje uit was geweest met Paris Hilton en Lindsay Lohan. „De eerste keer dat ik geslagen werd, was nadat Paris en Lindsay mij hadden afgezet bij mijn strandhuis’, schrijft Britney op Instagram. „Kevin was toen bij me weg, dus ik had een klein strandhuis. Mijn moeder paste op Jayden en Preston.”

Hoewel de zangeres dondersgoed wist dat ze een wilde avond had gehad, had ze een klap niet verdiend. „Ja, ik feestte tot 4 uur in de ochtend en mijn moeder was woest. Toen ik binnenkwam, keek ze me aan en sloeg me zo hard. Dat zal ik nooit vergeten.”

Naar eigen zeggen heeft Britney nooit iemand geslagen en zal ze waarschijnlijk ook nooit weten hoe het voelt.