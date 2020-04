Yvon Jaspers ondanks coronacrisis op bezoek bij boeren

Ruim vijftien jaar na het eerste seizoen van de kijkcijferhit, is de presentatrice benieuwd hoe het nu gaat met de boeren. Zo blikt Yvon in de specials van Boer zoekt Vrouw terug op hun zoektocht naar de liefde, wordt duidelijk hoe het ze verder is vergaan en hoe het met ze gaat in de coronacrisis.

Hoewel de presentatrice met de meeste boeren contact heeft gehouden, is het lang geleden dat ze bij hen op het erf was. „Sommigen hebben inmiddels al kinderen op de middelbare school, anderen zijn geen boer meer, maar vaak is het leven sinds Boer zoekt vrouw compleet veranderd. De boeren voelen voor mij een beetje als familie. Ik verheug me erop bij een aantal, weliswaar op 1,5 meter afstand, als vanouds op de koffie te gaan om te horen hoe het nu met ze is!”