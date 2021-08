The voice senior: Justine Pelmelay kiest voor emotionele Frans Bauer

Pelmelay (62) vertelde aan presentator Martijn Krabbé haar beweegreden om mee te doen aan de tv-talentenjacht voor 60-plussers: „Nederland mij kent van het Songfestival, maar ik heb veel meer in mijn mars.” Ze stond in 1988 in het achtergrondkoor van Gerard Joling op het Eurovisie Songfestival om mee te zingen met Shangri-la. Een jaar later pakte Pelmelay zelf het grote podium met Blijf zoals je bent.

Die ballad zette haar op de kaart, maar de zangeres wilde in The voice senior het grote publiek een andere kant van zichzelf laten zien. Haar geliefde John was meegegaan naar de show die afgelopen zomer werd opgenomen, terwijl Pelmelay na een breuk met hem in 2020 nog een eenzame kerst beleefde. Ook kwam het angstaanjagende verhaal van de scheepsramp met de Costa concordia, waar ze aan boord was, ter sprake.

Licht nerveus beklom het talent ’op leeftijd’ de stage in de studio om Last dance van Donna Summer ten gehore te brengen. Met succes: Achtereenvolgens Bauer, Joling en Angela Groothuizen draaiden hun rode stoelen. De vrolijke Frans toverde meteen een lach op zijn gezicht toen hij Pelmelay zag optreden. „Ik draaide puur op intuïtie en dacht wauw, dit is dus gewoon geweldig.” Bauer wist de juiste snaar te raken met de opmerking „misschien wil je juist dat Songfestivalverleden een klein beetje achter je laten” en gaf zo de andere coaches het nakijken.

„Ik vind het zo’n grote eer, en ik beloof je echt dat we samen iets heel moois gaan doen. Ik word er zelfs een beetje geëmotioneerd van. Je hebt mij zien opgroeien als artiest en ik hoop dat ik jou nog heel veel mooie momenten kan bezorgen de komende weken”, sprak hij, bezegeld met een handkus.

Vorig seizoen deed Imca Marina mee aan The voice senior, waarna ze haar collega’s aanraadde ook een poging te wagen. „Het is énig. In mijn jonge jaren werd ik geleefd door het vak. Ik wilde zoiets nog meemaken in mijn leven, zo’n show is een hele ervaring.”