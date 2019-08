Legt Coleen Rooney Wayne opnieuw aan de ketting?

Ⓒ Hollandse Hoogte

Wéér hommeles in huize ROONEY. Nadat er de afgelopen jaren al gespeculeerd werd over een scheiding na alle dronken strapatsen van de Britse voetballer Wayne Rooney (33), werd Coleen (33) dit weekend opnieuw verrast door de geruchten dat de DC United-aanvaller gespot werd in een hotel in het Canadese Vancouver met een mysterieuze brunette aan zijn zijde. Op foto’s is te zien dat ze momenteel geen trouwring draagt.