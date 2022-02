Donald Glover: ’Vierde seizoen van Atlanta is het laatste’

Glover vindt dat het verhaal is afgerond. "De dood is een natuurlijk iets", zei de acteur, die onder de naam Childish Gambino ook succesvol is als rapper, over het einde van de serie.

De opnames van de vierde reeks zijn al afgerond. Het slotseizoen is komend najaar te zien bij de Amerikaanse zender FX.

Atlanta vertelt het verhaal van twee neven die als manager en rapper succesvol willen worden in de muziekwereld. In Nederland was de serie te zien bij FOX.