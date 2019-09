Oudste zus Juan Carlos opgenomen in ziekenhuis

De 83-jarige prinses, ook hertogin van Badajoz, was al enkele dagen ziek waarna zaterdag een ziekenhuisopname volgde. De oudste zus van Juan Carlos en tante van de huidige koning Felipe sukkelt al langer met haar gezondheid. Eerder dit jaar lag Pilar drie weken in een ziekenhuis in Madrid met een ernstige darmaandoening. In mei werd bekend dat bij haar darmkanker is vastgesteld.

Volgens enkele media lijken de klachten nu mee te vallen. Naar verwachting mag Pilar binnen enkele dagen weer naar huis.

Juan Carlos kon zaterdag juist het ziekenhuis verlaten na een verblijf van acht dagen. Hij onderging een driedubbele bypassoperatie aan zijn hart.