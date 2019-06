Toine van Peperstraten stopt met ‘t Wordt nu laat

„We hebben geen haast en het gaat in goed overleg”, stelt Huisjes. „Maar Toine gaat wel stoppen. Zijn werk voor ’t Wordt nu laat en het nieuwe programma zijn ook praktisch niet te combineren.” Borgers blijft twee avonden per week de uitzending maken. „Maar het begin van de nacht blijft logistiek toch een lastig tijdstip voor één persoon om vier maal per week alles te geven. We gaan op zoek naar een goede vervanger voor de twee nachten van Toine.”

In ’t Wordt nu laat wordt aan de hand van de favoriete muziek van een gast een gesprek over zijn of haar leven gevoerd. WNL maakt het programma sinds januari 2016. Van Peperstraten nam vanaf februari 2019 de helft van de presentatie voor zijn rekening.