André Rieu rouwt om zuster Leona (105)

Bij het bericht plaatst hij een foto waarop hij danst met de vrouw. „Diep bedroefd om te horen van het overlijden van zuster Leona. Ze was 105 jaar oud en mijn oudste en grootste fan in Maastricht. Ik zal altijd onze laatste wals op het Vrijthof in juli 2019 onthouden!”

Rieu krijgt in de reacties veel steun van zijn andere fans. „Wat lief, ze kijkt vanuit de hemel altijd mee”, weet een van hen zeker.