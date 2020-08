George Baker: ’Ik voelde me helemaal uitgeknepen’

„Eind jaren zeventig voelde ik me helemaal uitgeknepen, ik was in principe een soort one-man-band geworden, stond op tv te playbacken en vroeg me alleen nog af of m’n haar nog goed zat”, zegt Hans over die tijd. „Ik had totaal geen voldoening meer in mijn werk, raakte gedeprimeerd, wilde weg uit die sleur en verhuisde met m’n gezin naar de Spaanse Costa del Sol.”

Uiteindelijk nam Hans een sabbatical van vijf jaar en gooide hij het roer drastisch om. „In die periode besloot ik alles anders te gaan doen. Ik wilde muziek blijven maken, maar in mijn eigen tempo. Aan het huwelijk met Tiny was een einde gekomen, ik leerde later mijn huidige vrouw kennen en wist: ik zal me nooit meer voor honderd procent storten op de muziekbusiness, wel meer tijd gaan besteden aan mijn gezin en aan mezelf. Zo heb ik mijn leven uiteindelijk gebeterd.”

Nu doet Hans al jaren wat hij het liefst doet. „Niemand pusht me en ik voel me gezond. Ik ben een 75-jarige geluksvogel. Zo is het, gewoon.”