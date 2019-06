Pretty Little Liars-actrice Shay Mitchell is zwanger

„Er zit iets in de oven en het is niet mijn pizza”, schrijft de 32-jarige Mitchell bij een video op YouTube. „Het is surrealistisch om te beseffen dat er een ander mens in je groeit.”

Ze noemt haar zwangerschap ’opwindend, zenuwslopend, moeilijk en emotioneel’. „Iedereen wacht op het juiste moment om zulk nieuws bekend te maken, en voor mij was dat het moment dat ik het niet meer kon verbergen en het zat was om te grote truien te dragen.”

Shay is nu zes maanden zwanger.

Ook op Instagram deelt ze het nieuws met een foto waarop haar buik duidelijk zichtbaar is. „Betekent dit dat ik altijd mag rijden op de carpool-rijstrook?” schreef de actrice onder de foto.

Mitchell heeft sinds 2017 een relatie met presentator Matt Babel. In januari liet ze weten dat ze een miskraam had gehad. Toen plaatste ze een sonogram-foto met een gebroken hart-emoji eronder. „Jullie steun en liefde heeft mij me beter laten voelen tijdens mijn zwartste dagen. Een daarvan is de dag dat ik een miskraam kreeg en het kind waar ik op hoopte en waar ik van droomde verloor.”