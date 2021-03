’Bruidsjurk besteld... Dit is Moniques nieuwe nachtmerrie’

Ⓒ Instagram

Rozengeur, muziek, kaarslicht en ballonnen… Net voor kerst kón het allemaal niet mooier zijn voor ANDRÉ HAZES en zijn MONIQUE WESTENBERG. De volkszanger ging op zijn knieën en vroeg haar in de meest romantische setting, na samen alle problemen te hebben doorstaan, ten huwelijk… Maar nu is de droom ineens uiteen gespat. De liefde is opnieuw voorbij en naar de reden wordt gegist. Geruchten genoeg: is er na BRIDGET MAASLAND opnieuw een ander in het spel?