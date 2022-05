Alec Baldwin onder vuur na opmerking over veiligheid op werkplek

In de eerste paar seconden van het filmpje ziet het er naar uit dat de medewerker de eerste was die fysiek contact maakte. Al lijkt Alec dit niet te zijn opgevallen, want hij schrijft bij de video: „De man die op het vliegveld werkt is het slachtoffer. Hij kwam naar zijn werk om zijn plicht te vervullen. De andere man is schuldig aan mishandeling op de werkplek, waar verwacht wordt dat mensen veilig hun werk kunnen doen. De klootzak die dit de medewerker heeft aangedaan moet voortaan geweigerd worden op vluchten.”

Opmerkelijk, want de producenten van de film Rust werden op de vingers getikt door de authoriteiten omdat de veiligheid op de werkplek niet in orde was. Baldwin is een van de producenten van de film. Daarnaast loopt er nog steeds een onderzoek naar het schietincident waarbij Halyna Hutchins om het leven kwam en zijn er een aantal civiele rechtszaken aangespannen.

Ook op Twitter wordt er volop kritiek gedeeld op Baldwins opmerking. „Alec Baldwin is de laatste persoon op aarde die hierover zou moeten spreken”, twittert iemand. En een ander schrijft: „Alec was dronken of gehackt, want het kan echt niet zo zijn dat hij spreekt over veiligheid op de werkplek.”

