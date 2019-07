Halle Berry gefeliciteerd na naamsverwarring

Alhoewel Halle Berry inmiddels 52 jaar oud is, leken veel mensen te denken dat zij gecast was voor de rol van de jonge zeemeermin. Disney koos echter voor de actrice uit serie Grown-ish, die samen met haar zus Chloe ook r&b-duo Chloe x Halle vormt. De twee brachten afgelopen winter voorafgaand aan de Super Bowl het nummer America The Beautiful ten gehore.

Halle Berry reageerde sportief op de verwarring. „Voor wie het nog niet wist: Halles maken het waar”, grapte de Oscarwinnares op Twitter, waarna ze zich tot haar voornaamgenoot richtte. „Gefeliciteerd met deze geweldige kans, ik kan niet wachten om te zien hoe je het doet.” De jonge muzikante reageerde daarop: „Dit betekent zoveel voor mij, ik prijs me gelukkig dat ik een naam met je deel.”

De live-actionremake van The Little Mermaid, geregisseerd door Rob Marshall, moet in 2020 uitkomen. Disney is volgens Amerikaanse media in vergevorderde gesprekken met Melissa McCarthy over de rol van Ursula, en zou Jacob Tremblay en Awkwafina willen strikken voor de rollen van Flounder en Scuttle, in de Nederlandse versie bekend als Botje en Jutter.