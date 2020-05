Copyrightzaak tegen M. Night Shyamalan van de baan

Francesca Gregorini, de schrijver en regisseur van The Truth About Emanuel, diende in januari rechtbankpapieren in om Shyamalan en Apple aan te klagen. Volgens haar hebben zij het verhaal uit haar film niet alleen gestolen, maar ook nog eens verpest door het in Servant alleen vanuit een mannelijk perspectief te vertellen.

De film en de televisieserie gaan beide over een rouwende moeder die voor een pop zorgt alsof het haar echte kind is, maar een rechter oordeelde donderdag dat alleen dat gegeven geen reden is voor een rechtszaak. „Naast dat gemeenschappelijke gegeven, dat niet te claimen is, lopen de verhaallijnen al snel en drastisch uit elkaar”, zo schreef hij in een oordeel.

Gregorini laat in een reactie aan Variety weten: „De uitspraak is teleurstellend, maar geen verrassing. In de entertainmentindustrie heeft de macht altijd bij machtige mannen en instellingen gelegen. Hun ultieme doel is iedereen wiens werk zij stelen het zwijgen op te leggen.”