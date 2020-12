Acteur Dominic West mag ondanks slippertje tóch op kerstkaart

„Vrolijk Kerstmis vanuit Glin Castle”, schrijft Catherine bij de foto. Op het kiekje poseren van links naar rechts Dominic, dochter Dora, Catherine, dochter Christabel en zoons Francis en Senan. Het gezin staat voor een paar begroeide, stenen bogen in de tuin van hun huis in Ierland.

In oktober werd bekend dat acteur Dominic (51) zoenend gespot was in Rome met Lily James (31). Kort na de affaire lieten Dominic en Catherine in een korte, en geforceerde, verklaring aan de pers weten dat hun tienjarige huwelijk „sterk” was en dat ze nog nog steeds samen waren.