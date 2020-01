James Norton Ⓒ Hollandse Hoogte

Op 3 april komt er met No Time to Die een einde aan het James Bond-tijdperk van DANIEL CRAIG (51). Geen verrassing aangezien de smakelijke Brit al sinds 2015 dreigt te stoppen als 007 en in datzelfde jaar zelfs beweerde ’liever zijn polsen door te snijden’ dan nog één keer als Bond te moeten aantreden.