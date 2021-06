Ricky Martin mag niet zingen van zijn tweejarige dochtertje

De kleine meid, die in december 2018 werd geboren, is volgens Ricky best een pittig typje. „Ze weet het. Ze knipt nog niet met haar vingers, maar dat gaat ze binnenkort wel doen”, zegt hij lachend. „Zij is de baas in huis.”

De Livin’ La Vida Loca-zanger zegt dat hij thuis niet eens meer aan zingen toekomt. „Laatst zong ik Cocomelon met haar mee en toen riep ze ’nee, nee, papa, nee, stop! Stop, stop, stop!’ Maar toen zei ik ’laat me zingen, ik wil zingen’.” Maar helaas voor Ricky bleef het antwoord ’nee, nee, nee!’ „Ze laat me niet zingen, dit is serieus. Ze laat me niet zingen.”

Gelukkig heeft de Puerto Ricaan nog een tweeling van twaalf jaar die zijn muziek wel leuk vindt. Valentino en Matteo gingen vroeger met Ricky zelfs mee op tournee en kijken ook weer uit naar zijn aanstaande tour in september. „Zij hebben er geen problemen mee. Zij vragen me eigenlijk telkens ’wanneer gaan we weer, pap? Wanneer gaan we dit doen, wanneer gaan we dat doen?’ Zij kijken er echt naar uit.”