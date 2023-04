Ryan Reynolds geëmotioneerd na zege van zijn voetbalclub Wrexham

„Ik weet niet of ik wel kan verwerken wat hier vanavond is gebeurd”, zei de Canadese Reynolds na afloop tegen de aanwezige pers. „Mensen zeiden: waarom Wrexham? Waarom Wrexham? Dít is waarom.”

De Amerikaan McElhenney, die de club in 2021 samen met Reynolds kocht, is dankbaar dat ze als eigenaren zo zijn omarmd. „Ik ben vereerd dat we zo zijn verwelkomd in hun gemeenschap en levens.”