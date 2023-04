Ryan Reynolds in tranen na zege van zijn voetbalclub Wrexham

Wrexham won zaterdag met 3-1 van FC Boreham. Na de overwining stormden de beroemde eigenaren met fans het veld op om het team te feliciteren.

Op beelden van Britse media is te zien dat de acteurs tranen in de ogen hadden. „Ik weet niet of ik wel kan verwerken wat hier vanavond is gebeurd”, zei de Canadese Reynolds na afloop tegen de aanwezige pers. „Mensen zeiden: waarom Wrexham? Waarom Wrexham? Dít is waarom.”

De Amerikaan McElhenney, die de club in 2021 samen met Reynolds kocht, is dankbaar dat ze als eigenaren zo zijn omarmd. „Ik ben vereerd dat we zo zijn verwelkomd in hun gemeenschap en levens.”

Prins William

Er zijn ook felicitaties uit vorstelijke hoek. Prins William heeft Wrexham via Twitter gefeliciteerd met de terugkeer in het Engelse profvoetbal. "Een club met zo'n bijzondere geschiedenis, ik kijk uit naar een spannende toekomst terug in de competitie", zo schrijft de prins van Wales.

Wrexham won zaterdag met 3-1 van FC Boreham en promoveert daarmee uit de National League naar League Two, het vierde niveau in Engeland. "Jullie maken Wales trots", vindt William.