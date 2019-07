Rechtszaak A$AP Rocky dinsdag van start

Ⓒ Richard Shotwell/Invision/AP

De rechtbank van Stockholm buigt zich vanaf dinsdag over de zaak van A$AP Rocky en zijn entourage. De rapper en twee vrienden worden verdacht van zware mishandeling. Justitie in Zweden is bang dat de Amerikaan het land verlaat als hij vrijkomt, daarom moet A$AP zijn rechtszaak achter tralies afwachten.