Anna Nooshin bevestigt voor het eerst nieuwe relatie: ’Ik ben heel blij’

„Ik ben heel blij. Ik denk dat het een hele gezonde balans is tussen je eigen ding doen, elkaar de ruimte geven en ook heel veel praten”, zegt de 36-jarige Nooshin. „Wat ik ook niet zo goed ken en heb moeten leren, maar waar ik wel blij van word.” Nooshin noemt niet de naam van haar nieuwe liefde. Volgens verscheidene juicekanalen zou het gaan om de 26-jarige acteur Thijs Boermans, die vorig jaar ook in Expeditie Robinson te zien was.

Nooshin had vier jaar een relatie met Nassim Zeta. De twee waren zelfs verloofd, maar vorig jaar ging het stel uit elkaar. Daarvoor was Nooshin dertien jaar samen met Danny Roumimper. Omdat ze over die relaties veel deelde, houdt ze haar liefdesleven nu liever privé. „Toen het de laatste keer over was, dacht ik: dat ga ik echt nooit meer doen”, aldus Nooshin. „Als iets niet werkt, hoef je niet aan te kondigen: we zijn uit elkaar.”

Ondanks de breuken kijkt Nooshin positief terug op haar eerdere relaties. „Als ik nadenk met wie ik ben geweest... Ik houd nog steeds superveel van al die mensen.”