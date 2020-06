Internationale ’beeldenstorm’ slaat over op film- en tv-wereld

Mark Walliams (links) en Matt Lucas kunnen naar een revival van ’Little Britain’ fluiten nu de serie in hun eigen land in de ban gaat. Ⓒ VPRO

Amsterdam - De ’beeldenstorm’ die momenteel in verschillende landen woedt, lijkt over te slaan naar de film- en televisiewereld. Vanwege ’racistische weergaves’ verwijdert streamingdienst HBO Max de klassieker Gone with the wind tijdelijk uit zijn bibliotheek. De NPO overweegt om vergelijkbare redenen een streep door de iconische serie Little Britain te halen.