Helen Mirren gevleid door vergelijking vriendin Keanu Reeves

Keanu verscheen afgelopen weekend met zijn vriendin Alexandra op de rode loper, waarna op social media werd gedacht dat ze Helen was. „Ik voelde me daar zeer door gevleid, want ze is overduidelijk prachtig”, reageerde de actrice.

Helen Mirren met háár liefde, Taylor Hackford Ⓒ Hollandse Hoogte

Helen kent de acteur wel goed. Haar echtgenoot Taylor Hackford regisseerde Keanu in 1997 in The Devil’s Advocate. „Hij is de meest lieve en aardige persoon. Ze is een gelukkige meid en ik weet zeker dat hij een gelukkige jongen is.”