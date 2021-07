’Adele tijdens NBA-finale op date met zaakwaarnemer LeBron James’

Adele en Rich, die zich tijdens basketbalwedstrijden meestal achter de schermen begeeft, hadden het erg gezellig op de tribune tijdens de wedstrijd tussen Milwaukee Bucks en Phoenix Suns, zo is te zien op foto's bij TMZ. Hoewel de geruchtenmolen over een eventuele relatie op volle toeren draait, hebben beiden zich er nog niet over uitgesproken.

In april 2019 werd bekend dat Adele en Konecki hadden besloten uit elkaar te gaan en in maart dit jaar was de scheiding een feit. De zangeres en de zakenman kregen in 2011 een relatie en werden het jaar erop ouders van een zoontje, Angelo. In 2017 trouwden ze.