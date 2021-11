J.K. Rowling werkt niet mee aan Harry Potter-reünie

Wel zou er archiefmateriaal van de auteur in de special te zien zijn, maar geen nieuw geschoten materiaal. Volgens verschillende media is de reden voor haar afwezigheid de vermeende transfobische uitspraken die Rowling deed. Eind 2019 kwam ze onder vuur te liggen toen ze op sociale media een artikel bekritiseerde waarin de omschrijving 'mensen die menstrueren' voorkwam. Ze grapte dat daar toch een woord voor was, doelend op vrouwen. Critici namen dat haar kwalijk omdat ook transgender mannen kunnen menstrueren. Verschillende Harry Potter-castleden, onder wie Radcliffe en Watson, distantieerden zich van haar uitspraken.

De special, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, is op nieuwjaarsdag te zien op HBO Max. Ook onder anderen Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane en Ralph Fiennes, die te zien waren in de razendpopulaire filmreeks, schuiven aan. Chris Columbus, die twee van de acht films regisseerde, werkt ook mee. Kijkers worden getrakteerd op diepte-interviews en gesprekken met de cast, zo belooft HBO.