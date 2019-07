Jeff Bezos neemt liefje mee naar ’zomerkamp’ voor miljardairs

Want hoewel hij zijn ex-vrouw MacKenzie 38 miljard meegaf, bleef er nog 150 miljard voor hemzelf over, wat de Amazon-baas als rijkste man ter wereld nog steeds meer dan welkom maakt op het zomerkamp. Lauren Sanchez kan zich aan zijn zijde dan ook met het volste vertrouwen begeven tussen die andere steenrijken, Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg, om maar een paar te noemen.

Lauren Sanchez Ⓒ Hollandse Hoogte

Het jaarlijke zomerkamp in Sun Valley vindt al voor de 36e keer plaats. Media- en technologiemagnaten ontmoeten elkaar daar. Goed voor Lauren om thuis te raken in de kringen van haar nu nog geliefde, maar volgens geruchten mogelijk al gauw haar echtgenoot.

Geheel volgens de afspraak die hij met Lauren maakte toen het nieuws over hun liefde, die toen nog een affaire was, naar buiten kwam, sprak hij tot de scheiding formeel afgesloten was, niet meer met haar af. Maar nu pakken ze de gemiste tijd volop terug, hun tijd verdelend tussen haar woonplaats Seattle en New York: herhaaldelijk worden ze in het openbaar gespot, zoals tijdens een diner in New York, bij een Broadway show ’Hadestown’ en in een helikopter die door Lauren zelf gevlogen werd.