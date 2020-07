Mick Fleetwood gedenkt en bedankt Peter Green

„Bedankt dat je me jaren geleden vroeg of ik je drummer wilde zijn”, schrijft Fleetwood. Volgens hem was Green voor iedereen die met Fleetwood Mac te maken had een held. „Iedereen sprak vol bewondering over zijn talent.”

Terugkijkend op de beginperiode van de band, zegt Fleetwood dat ze het goed hebben gedaan. „We plaveiden een fantastische muzikale weg waar veel mensen van hebben genoten.”

Peter Green zat slechts drie jaar in Fleetwood Mac. Nadat hij vanwege gezondheidsproblemen de band had verlaten, gooiden de overgebleven leden het roer muzikaal om. Dat resulteerde in de jaren zeventig en tachtig in succesvolle albums als Rumours en Tango In The Night.