Yungblud open over suïcidale gedachten

„Ik had veel vrienden, maar in een kamer vol mensen voelde ik me helemaal alleen. Ik had mijn eerste suïcidale gedachten toen ik dertien was”, legt hij uit in The Guardian. Ik geef niet zo veel om hits. Het enige waar ik om geef is een cultuur, zoals Green Day had, waarbij ik op het podium sta en we samenkomen omdat we een integraal onderdeel zijn van elkaars leven. Daar gaat het om, contact maken met mensen. Als ik dat niet doe, sterf ik. Als ik dat niet doe, wil ik weer een einde aan mijn leven maken.”

Yungblud vertelt opgegroeid te zijn in een gezin waar sprake was van huiselijk geweld. „Mijn ouders hadden altijd ruzie en het was donker. Ze maakten ruzie en een uur later was het weer goed. Mijn idee van liefde was zo scheef.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon: 0900-0113 of www.113.nl