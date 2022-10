Duncan Laurence brengt duet uit met Armeense zangeres Rosa Linn

Laurence won in 2019 het Eurovisie Songfestival namens Nederland. Rosa Linn haalde dit jaar de twintigste plek met het nummer Snap. Pas na het Songfestival ging het liedje viral op TikTok, waarna het wereldwijd een grote hit werd. Ook in Nederland staat Snap al wekenlang in de top 10. Online is het nummer meer dan 270 miljoen keer gestreamd.

Arcade, het winnende Songfestivalnummer van Duncan Laurence, is inmiddels meer dan 800 miljoen keer gestreamd. Zijn nummer kreeg vorig jaar dankzij TikTok een tweede leven en werd zodoende ook buiten Europa een grote hit.

Voor Rosa Linn is WDIA (Would Do It Again) de opvolger van haar hitsingle Snap. In 2023 speelt ze in het voorprogramma van Ed Sheeran tijdens zijn Noord-Amerikaanse tour.