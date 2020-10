Ongeneeslijk zieke zoon Thaise koning aan de beterende hand

De bijwerkingen belemmerden de afgelopen weken zijn werk voor het naar hem genoemde medisch informatiecentrum in New York, maar het gaat de goede kant op. „Ik voel me echt veel beter”, schreef Chakriwat zaterdag op Facebook.

De zoon van Vajiralongkorn heeft een ongeneeslijke erfelijke ziekte: neurofibramatose. Die werd bij hem op zijn dertiende vastgesteld en heeft tot gevolg dat er herhaaldelijk goedaardige tumoren opduiken langs het zenuwstelsel, de ruggenmerg en de hersenen. Chakriwat moet bijna jaarlijks behandeling ondergaan, zoals chemotherapie. Als gevolg van de ziekte is hij inmiddels aan een oor doof.

„Ik ben niet geboren met het beste of gezondste lichaam”, merkte hij eerder dit jaar op toen weer een nieuwe behandelingsronde begon. „Ik heb altijd mijn best gedaan en zal dit blijven doen. Als je gezond bent, verspeel dit dan niet. Je bent buitengewoon gezegend, je hoeft niet constant op je hoede te zijn of te strijden tegen kwalen. Je kunt het leven ten volle aanpakken. Niets stelt me meer teleur dan iemand te zien die volkomen gezond is en de kans op succes en geluk verkwist.”