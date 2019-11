Sandra Bullock na Bird Box opnieuw in Netflix-film

Het hoofdpersonage uit de nog titelloze film zat vast voor een gewelddadige misdaad, waardoor het voor haar omgeving moeilijk is haar te vergeven. Ze hoopt iets goed te kunnen maken door een jonger zusje dat ze heeft achtergelaten op te sporen. Bullock is naast actrice in de film ook een van de producenten.

Het vorige Netflixproject van Bullock was thriller Bird Box uit 2018, waarin een bovennatuurlijke kracht mensen opdracht gaf zelfmoord te plegen. Volgens de streamingservice was de film een grote hit: in de eerste vier weken zouden er wereldwijd 80 miljoen abonnees naar Bird Box hebben gekeken. Netflix is niet aangesloten bij officiële kijkcijfermetingen, waardoor de gecommuniceerde cijfers niet of nauwelijks gecontroleerd kunnen worden.