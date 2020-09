Gieskes-Strijbis Podiumprijs voor Tjon Rockon en Katja Heitmann

„Wat beide makers met elkaar gemeen hebben, is dat ze – ondanks de systemen waarin zij zich bewegen – op zoek gaan naar manieren om hun eigen spelregels te bepalen en hun eigen kaders te scheppen”, aldus de de adviescommissie. „Zij laten zich niet door een (vaak weerbarstige) praktijk dicteren; hun eigen dromen dicteren een geheel nieuwe praktijk.”

Theatermaker Tjon Rockon (1971) is volgens de commissie een unieke stem in het theaterlandschap. ’Afkomstig uit de wereld van graffiti en hiphop noemt hij zichzelf een laatbloeier in het theater die onverschrokken zijn eigen plek op het podium blijft opeisen met eigenzinnige verhalen, vormen en vocabulaire’. Choreografe Katja Heitmann (1987) trekt met volstrekt origineel oeuvre de conventies rondom moderne dans open. ‘Wars van bestaande categorieën kiest ze voor eigen artistieke parcours en voor eigen omstandigheden waarbinnen zij haar werk wil presenteren’, aldus de commissie.

Het Gieskes-Strijbis Fonds wil vrij denken en verbeelden stimuleren en riep daarvoor in 2017 de Gieskes-Strijbis Podiumprijs in het leven. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan twee makers die bijdragen aan de kwaliteit en de diversiteit van de podiumkunsten in Nederland. Makers van theater, muziektheater, muziek, compositie of dans komen ervoor in aanmerking en van de kandidaten wordt verwacht dat ze een duidelijke visie hebben op het bereiken van nieuw publiek, het behandelen van nieuwe thematiek en het ontwikkelen van nieuw repertoire. De winnaars mogen het prijzengeld naar eigen inzicht aanwenden ten behoeve van hun artistieke ontwikkeling.

De andere genomineerden dit jaar waren spoken word artiest Babs Gons, multi-instrumentalist, componist en producerBINKBEATS en theatermaker Naomi Velissariou. In 2019 wonnen theatermaker Alexandra Broeder en choreograaf Guilherme Miotto de prijs.