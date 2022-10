Gezocht: ’Jonge prins Harry’ voor The Crown

Prins Harry op 18-jarige leeftijd Ⓒ ANP/HH

Netflix is op zoek naar een acteur die de jonge prins Harry kan spelen in de serie The Crown, zo blijkt uit een oproep die online is gezet uit naam van de casting director van de serie. Er wordt gezocht naar een jongeman tussen de 16 en 20 jaar oud, die in november al kan beginnen. Ervaring met professioneel acteren is geen must, zo luidt de oproep, zolang de acteur maar op de jonge prins lijkt.