Manson-moorden als zwaard van Damocles ✭✭✭✭

In Once upon a time in… Hollywood geeft Leonardo DiCaprio gestalte aan Rick Dalton, een acteur op zijn retour. Na speelfilms en een succesvolle serie op tv, moet-ie het nu hebben van gastrolletjes. Pitt speelt zijn vaste stuntdubbel Cliff Booth, bijna een broer voor de tobbende Rick.

Veel personages in Tarantino’s film zijn verzonnen, maar sommige mensen bestaan echt of hebben echt bestaan. Zo krijgt Cliff het op een filmset aan de stok met Bruce Lee (Mike Moh) en blijkt Rick recent regisseur Roman Polanski en zijn echtgenote Sharon Tate als nieuwe buren te hebben gekregen.

De wetenschap dat de hoogzwangere Tate (Margot Robbie) en enkele van haar vrienden in 1968 in haar eigen huis werd vermoord door volgelingen van sekteleider Charles Manson, hangt vanaf dat moment als een valbijl boven het verhaal. De vraag hoe en wanneer de regisseur die laat neerkomen, houdt de spanning erin.

Zie ook: Als Quentin belt, sta je er

Quentin Tarantino toont zich als schrijver intussen minder babbelziek en lang ook minder gewelddadig dan in veel van zijn eerdere films. Hij neemt ruim de tijd om in heldere kleuren de tijdsperiode te schetsen en het wereldje waarin de film zich afspeelt. Dat hij daarbij soms verstrikt raakt in zijn eigen fascinaties, vergt het nodige van ons geduld.

Vermakelijk blijft Once upon a time in… Hollywood wel, ook doordat DiCaprio en Pitt hun rollen spelen met nauwelijks verholen ironie, zonder uit de bocht te vliegen. Die knappe balansact werkt bepaald aanstekelijk.