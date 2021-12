OG3NE-zangeres Lisa en vriend uit elkaar

Premium Sterren

Twintig jaar na eerste Harry Potter-film: wat doen de sterren nu?

Met kerst op komst is het exact twintig jaar geleden dat de eerste Harry Potter-film (De Steen der Wijzen) te zien was in de bioscoop. Daniel Radcliffe was amper twaalf jaar oud, Emma Watson nog niet eens een puber. Wat is er geworden van alle sterren van destijds?