MECC houdt goed gevoel over aan bezoek NPO

„Qua hoogte, breedte en diepte doet de zaal in het MECC denken aan die in Kiev en Tel Aviv”, zei Bakker. Volgens hem hebben Rotterdam en Maastricht allebei een sterk verhaal voorgelegd. „Dat maakt het uitdagend.” Rotterdam en Maastricht zijn de twee overgebleven steden die kans maken om het Eurovisiesongfestival in 2020 te organiseren.

„Ze willen hier in Maastricht ontzettend graag. We kijken in beide steden naar de geschiktheid van de locatie, wat de stad zelf bijdraagt en welke accommodaties beschikbaar zijn. Rotterdam en Maastricht voldoen allebei aan deze drie punten”, zei Bakker. Donderdag brengt de selectiecommissie een bezoek aan het Ahoy in Rotterdam. Bakker verwacht dat medio augustus de knoop wordt doorgehakt.

MECC-directeur Rob van de Wiel zei een positief gevoel aan het bezoek te hebben overgehouden. „We hebben een prachtige bijeenkomst gehad”, vond hij.