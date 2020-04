Eerste vrouw Prince blijft zijn spullen verkopen

Mayte, die al eerder meerdere spullen van haar in 2016 overleden ex verkocht, wil nu af van onder meer zijn ringen, oorbellen en een Versace-zonnebril. Vorig jaar nam ze al afstand van horloges en armbanden en in het jaar dat de zanger overleed, veilde ze haar verlovingsring, een gitaar en handgeschreven songteksten.

Prince en Mayte waren van 1996 tot en met 2000 getrouwd. Ze leerden elkaar een paar jaar eerder kennen, toen de destijds minderjarige danseres bij Prince zijn achtergrondgroep The New Power Generation kwam. De zanger trouwde in 2001 met Manuela Testolini. Dat huwelijk strandde na vijf jaar.