Boekenweek 2021 hoopvol van start

(V.l.n.r.) Minister Ingrid van Engelshoven, essayschrijfster Roxane van Iperen, Hanna Bervoets, schrijfster van het Boekenweekgeschenk en ’spoken word’ artieste Babs Gons die voor de Boekenweek een gedicht schreef. Ⓒ Foto CPNB

De Boekenweek 2021 is zaterdagochtend geopend door demissionair minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur. Ze ontving in boekhandel Stumpel in Purmerend de eerste exemplaren van het Boekenweekgeschenk en -essay, van geschenkauteur Hanna Bervoets en essayist Roxane van Iperen. De locatie was bewust gekozen om boekwinkels een hart onder de riem te steken: deze zaak werd begin juli vorig jaar, midden in de coronacrisis, tegen alle stromen in geopend.