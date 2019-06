Cardi B pakt twee BET Awards

Cardi opende de avond als de grote favoriet; ze had zeven nominaties. Uiteindelijk ging ze er met de awards voor album van het jaar, voor haar plaat Invasion of Privacy, en beste hiphop artieste vandoor. Ook Drake, Beyoncé, Travis Scott en J. Cole sleepten meerdere nominaties in de wacht. Drake en Travis Scott vielen in de prijzen met hun samenwerking Sicko Mode, Beyoncé werd verkozen tot beste r&b/popzangeres. Cole ging met lege handen naar huis.

BET reikt niet alleen muziekprijzen uit, ook acteer- en sportprestaties worden elk jaar beloond. Blackkklansman was volgens kijkers van de tv-zender de beste film, Michael B. Jordan de beste acteur en Regina King de beste actrice. Basketballer Stephen Curry en tennisster Serena Williams gingen naar huis met de sportprijzen.

De BET Awards, volgens de zender ’een viering van de zwarte cultuur’, stonden dit jaar in het teken van de eind maart doodgeschoten rapper Nipsey Hussle. Als eerbetoon aan hem was er een blauwe in plaats van een rode loper uitgerold en veel artiesten stonden stil bij zijn dood. Nipsey kreeg postuum een award voor beste hiphopartiest, die in ontvangst werd genomen door zijn nabestaanden.