James Cameron geeft blunder in filmklassieker Titanic toe

James Cameron ging er meer dan een kwart eeuw prat op: hij had er alles aan gedaan om de film over de noodlottige eerste reis van de Titanic zo realistisch mogelijk in beeld te brengen. Dat betekende ook dat er volgens de regisseur echt geen plek was voor Jack (Leonardo DiCaprio) op de deur die zijn geliefde Rose (Kate Winslet) gebruikte als reddingsvlot.

Wetenschappers hebben voor een nieuwe Titanic-documentaire op National Geographic Channel de proef op de som genomen. Twee stuntmensen met dezelfde lengte en bouw als Winslet en DiCaprio waagden zich voor een reeks experimenten in ijskoud water met eenzelfde soort houten deur om te zien of het écht niet past.

Redding was mogelijk

De wetenschappers hielden rekening met verschillende scenario’s en weersomstandigheden, maar kwamen tot de conclusie dat er in principe ruimte genoeg was voor beiden. Jack had zich niet hoeven opofferen als ze als ze allebei op de deur waren gekropen met hun onderbenen in het water. Zo hadden de geliefden de twee uur kunnen overbruggen die de reddingsboten nodig hadden om de overlevenden van de Titanic te bereiken in 1912.

James Cameron heeft in de documentaire wel het laatste woord: „ We kunnen in een gecontroleerde omgeving natuurlijk niet de angst, de adrenaline en de weersomstandigheden op dat moment exact zo nabootsen.”