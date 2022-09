Emily Ratajkowski heeft scheiding aangevraagd

Uit de papieren zou ook blijken dat de tegenpartij bezwaar maakt, maar de advocaten van beide partijen hebben daar tegenover de entertainmentwebsite nog niet op gereageerd.

In juli werd bekend dat het huwelijk tussen Emily en Sebastian gestrand was. Bear-McClard (41) zou Emily (31) hebben bedrogen. Geruchten over de breuk gingen al langer nadat het model was gespot zonder haar trouwring.

Het model en de Uncut Gems-producer trouwden in 2018. Ze hebben samen een zoon (1).