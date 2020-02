Tina Turner niet naar Utrecht voor musical

Hoewel het jammer is dat de Queen of Rock ’n’ Roll niet van de partij is, mag het de pret niet drukken, stelt het bedrijf. De zangeres was nauw betrokken bij de productie die in 2018 zijn wereldpremière in Londen beleefde. Daarna volgden Hamburg, New York en Utrecht.

De hoofdrol wordt afwisselend vertolkt door Nyassa Alberta en Nurlaila Karim. TINA is in ieder geval tot en met september te zien in het Beatrix Theater.