Dijkshoorn: ’Trots zijn? Waarop? 1 schot op doel...’

De afgelopen weken kleurde het land weer ouderwets Oranje. Nederlandse fans trokken, met wortels en kazen op hun hoofd, in groten getale richting Frankrijk, waar het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen plaatsvond. Oranje, ook wel de Oranjeleeuwinnen genoemd, greep in de finale tegen de Verenigde Staten naast de titel, maar zette zich wel in één klap op de mondiale kaart. Maar, was de hosanna-sfeer terecht, of waren we in de oranjegekte ons realiteitsbesef een beetje verloren? Voor voetballiefhebber Nico Dijkshoorn was het duidelijk: het spel was niet om áán te gluren, een mening die de auteur niet onder stoelen of banken stak. Dit tot afgrijzen van iedereen die de verliezend finalist een warm hart toedraagt.