William Rutten blundert met ’schunnige’ app naar BN’er

„Misschien kunnen we even bekken vanmiddag, laat maar weten!”, dat was het berichtje dat de fotograaf verstuurde. Voor wie het appje was, verklapt William niet. „Het duurde een uur voor ik antwoord kreeg, dus misschien heeft ze het overwogen voor ze de fout zag?”

Een aantal bekende Nederlandse vrouwen reageren op het bericht en vinden het vooral hilarisch. Soundos El Ahmadi schrijft: „Ik had meteen ja gezegd!” Anouk Smulders vindt het zo grappig dat ze er op haar eigen account een filmpje aan wijdt waarin te zien is dat ze huilt van het lachen.